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Кубок России

Смолов – журналисту об обещанном Кубке России в этом году: «Тебе что ли обещал, клоун?»

04 Апреля 2023 • 22:13 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Форвард московского «Динамо Фёдор Смолов резко ответил журналисту, который напомнил о словах форварда в адрес болельщиков столичного клуба после поражения от «Спартака» в прошлогоднем финале Кубка. Нападающий обещал, что в этом сезоне «бело-голубые» завоюют трофей.

«Тебе что ли обещал, клоун?!», - приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 4 апреля, «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов в матче Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, и, соответственно, прекратил борьбу за трофей.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
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