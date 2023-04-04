Смолов – журналисту об обещанном Кубке России в этом году: «Тебе что ли обещал, клоун?»

Форвард московского «Динамо Фёдор Смолов резко ответил журналисту, который напомнил о словах форварда в адрес болельщиков столичного клуба после поражения от «Спартака» в прошлогоднем финале Кубка. Нападающий обещал, что в этом сезоне «бело-голубые» завоюют трофей.

«Тебе что ли обещал, клоун?!», - приводит слова Смолова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что сегодня, 4 апреля, «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» по итогам серии 11-метровых ударов в матче Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России, и, соответственно, прекратил борьбу за трофей.

