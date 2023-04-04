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Кубок России

Калешин: «Нормально там, в Первой лиге, если мы можем в число лучших команд попасть»

04 Апреля 2023 • 22:48 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.) отметил, что его клуб в Кубке представляет всю Первую лигу.

- Когда ввели новый формат Кубка России в этом сезоне, очень много говорили, что для команд из регионов, не из РПЛ, им будет очень сложно доходить до поздних стадий Кубка, когда стало понятно, что там будут играть против команд РПЛ, которые вылетают сверху. Вы держитесь и пока опровергаете эту теорию. Вы чувствуете, что у команды «Акрон» появилась какая-то дополнительная миссия, что за вас болеют многие нейтральные зрители, за вами следят больше, чем за противостоянием условных «Краснодара» и «Ростова»?

- Безусловно, потому что мы в своей лиге знаем многих тренеров и игроков, дружим. И нас все поддерживают. В основном. Я не со всеми там в близких отношениях, но в основном лига нас поддерживает, и я чувствую эту энергию. Потому что мы не только представляем свой регион, свой город. Мы представляем лигу. Она не очень хорошо освещается, сейчас лучше. Естествен думают, что у нас есть футбол только на двух уровнях - в Москве и Петербурге. Но у нас есть футбол и в других регионах, у нас есть и тренеры хорошие, и игроки хорошие. Мы защищаем интересы  лиги. Вы правы, мы это ощущаем, и ответственность лежит на нас. Нам не хочется, чтобы думали, что там всё очень плохо в Первом дивизионе. Нормально там, если мы можем в число лучших команд попасть. Там что-то рациональное, хорошее существует.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Калешин Акрон
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