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Йоканович: «У нас буквально на скамейке три матёрых игрока»

04 Апреля 2023 • 19:24 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
2-й тайм

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Акроном».

- По составу есть изменения. По Скопинцеву понятно, там дисквалификация. С чем связаны остальные, почему в заявке вообще нет Матиаса Норманна?

- Это травма.

- Если говорить про остальные изменения в составе это из-за того, что игроки не понравились в матче с «Сочи», или из-за игры именно с «Акроном»?

- Еще раз повторимся, что мы сегодня должны подойти к игре с правильным настроем. Это Кубок. Если говорить об изменениях в составе, я бы назвал это вынужденным изменением. Потому что, как вы в курсе, у нас в игре с «Сочи» Нгамалё только вернулся из расположения сборной Камеруна, Норманн у нас травмирован. Всё остальное у нас - это то, что фактически вынужденные замены. Если говорить о запасных игроках, у нас буквально на скамейке три матерых игрока, с опытом. Это Гладышев, Грулёв и Лесовой. Все остальные это юная поросль «Динамо», это игроки «Динамо-2», поэтому изменения вызваны в частности этими факторами.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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