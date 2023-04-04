Друг Йокановича: «Славиша готов биться до последнего, он никогда не теряет веры»

Боян Остожич, известный агент и друг главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича, рассказал о характере сербского специалиста.

Напомним, что после поражения «бело-голубых» от «Сочи» (0:2) в матче 21-го тура РПЛ появилась информация о том, что Йоканович может покинуть свой пост. Известный журналист Нобель Арустамян намекнул, что в «Динамо» может вернуться Станислав Черчесов, который сейчас возглавляет венгерский «Ференцварош».

По словам Остожича, он общался с тренером три-четыре дня назад, но Йоканович ничего не говорил о возможной отставке. Агент подчеркнул, что у его друга нет проблем в плане отношений с командой и клубом.

«Йоканович всегда готов биться до последнего, это человек, который никогда не теряет веры и энергии. Каким бы ни было положение, он всегда верит в свои силы», — приводит слова Остожича «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков. Сегодня, 4 марта, «бело-голубые» встретятся с «Акроном» в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов). Начало — в 19:30 по московскому времени.