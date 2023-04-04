Кобелев высказался о поражении «Динамо» от «Акрона»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о поражении столичного клуба от тольяттинского «Акрона» в рамках Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Специалист отметил, что последние результаты «бело-голубых» не вселяют оптимизма, ведь сегодня было много моментов, но, вероятно, не хватило травмированных игроков и качества завершения.

«Тяжело выигрывать матчи, когда ты не забиваешь. Досадное поражение. «Динамо» было лучше, но пенальти — это всегда лотерея», - приводит слова Кобелева «Чемпионат».

Напомним, что в субботу, 8 апреля, «Динамо» сыграет в 22-м туре РПЛ против «Спартака».

