Габулов: «Спешить с увольнением Йокановича точно не нужно»

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов поделился своим мнением о вылете «бело-голубых» из Кубка России.

Специалист заявил, что ни один болельщик, конечно же, не будет рад вылету своей команды из кубкового соревнования, хотя ещё перед стартом противостояния с тольяттинским «Акроном» нужно было понимать всю трудность данного поединка.

Эксперт не смог однозначно сказать, находится ли клуб в кризисе в данный момент, однако призвал не усложнять и так непростую ситуацию.

«Спешить с увольнением тренера точно не нужно, тем более если стоит задача строить команду на будущее. Футбол — это стабильность. А когда ты регулярно меняешь тренеров, то достигнуть стабильности невозможно», - приводит слова Габулова «Чемпионат».