Габулов: «Динамо» — фаворит в матче с «Акроном», но это лишь на бумаге»

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России между «бело-голубыми» и «Акроном».

«На бумаге «Динамо» является фаворитом, но это лишь на бумаге. Тольяттинцы очень уверенно сыграли с «Локомотивом». Если «Динамо» сыграет в свою силу, то шансов победить у них больше. Но и «Акрон» — очень цепкая команда, которая будет биться до конца», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «бело-голубым» будет тяжело в матче с «Акроном», многое будет зависеть от психологического состояния футболистов после поражения от «Сочи».

Матч «Динамо» - «Акрон» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры вы сможете читать на портале LiveResult.