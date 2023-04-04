Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Габулов: «Динамо» — фаворит в матче с «Акроном», но это лишь на бумаге»

04 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать
Динамо Москва
...
Акрон
Через 3 ч. 40 мин.

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов высказался в преддверии полуфинального матча Кубка России между «бело-голубыми» и «Акроном».

«На бумаге «Динамо» является фаворитом, но это лишь на бумаге. Тольяттинцы очень уверенно сыграли с «Локомотивом». Если «Динамо» сыграет в свою силу, то шансов победить у них больше. Но и «Акрон» — очень цепкая команда, которая будет биться до конца», — приводит слова Габулова «Чемпионат».

По мнению эксперта, «бело-голубым» будет тяжело в матче с «Акроном», многое будет зависеть от психологического состояния футболистов после поражения от «Сочи».

Матч «Динамо» - «Акрон» состоится сегодня, 4 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Текстовую трансляцию игры вы сможете читать на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владимир Габулов Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА АКРОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.04.23 в 17:00
Урал Урал
Спартак Москва Спартак Москва
3.15 3.35 2.34
Видео
04.04.23 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Акрон Акрон
1.38 5.00 8.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
15:25 · Кубок России
Габулов: «Динамо» — фаворит в матче с «Акроном», но это лишь на бумаге»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Друг Йокановича: «Славиша готов биться до последнего, он никогда не теряет веры»
13:24 · Кубок России
Камоцци: «Спартак» должен поменять отношение к матчам»
12:50 · Россия. Премьер-лига
Генич: «Спартак» может положиться на Мозеса»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Генич рассказал, в каком случае «Динамо» может уволить Йокановича
12:28 · Кубок России
Ледяхов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»
11:26 · Кубок России
Гаврилов: «Ожидание от матча с «Уралом» одно - «Спартак» выиграет»
11:22 · Кубок России
Глава Екатеринбурга Орлов рассказал, какой счёт устроит «Урал» в матче со «Спартаком»
10:27 · Кубок России
Игрок «Урала» Филипенко оценил шансы пройти «Спартак» в Кубке России
03 Апреля
21:42 · Кубок России
Кечинов: «Мне трудно предсказать результат игры между «Спартаком» и «Уралом»
21:09 · Кубок России
Тарханов: «Жду выигрыша «Урала»!
19:29 · Кубок России
«Спартак» прибыл на матч с «Уралом» без пяти игроков основного состава 1
18:37 · Кубок России
Шавло оценил шансы «Спартака» пройти «Урал» в Кубке России
16:30 · Кубок России
Пономарёв: «Если ЦСКА встретится со «Спартаком» в Кубке России, то победит»
12:27 · Кубок России
Билялетдинов дал прогноз на матч «Урал» - «Спартак»
Все новости