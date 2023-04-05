Смолов заявил, что не сдержал обещания и готов извиниться перед болельщиками

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов в комментариях в социальной сети вступил в диалог с болельщиком и заявил, что готов извиниться перед болельщиками за вылет из Кубка России.

Напомним, что после поражения в финале прошлогоднего Кубка от московского «Спартака» (1:2) форвард обещал выиграть трофей в этом сезоне.

«Получается, я не сдержал обещания! Готов извиниться перед болельщиками при встрече», - написал Смолов.

Напомним, что столичный клуб вылетел из борьбы за трофей после поражения от тольяттинского «Акрона» по итогам серии 11-метровых ударов в рамках Первого этапа 1/2 финала Пути регионов.