Калешин: «Динамо» было намного лучше нас и играло в лучший футбол»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин на пресс-конференции после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.) дал комментарий по игре.

- Мы очень рады, что смогли пройти в следующий раунд. Это, наверное, самый важный итог. Сейчас анализировать качество не имеет смысла, потому что все запомнят команду, которая прошла. Если говорить о самом содержании матча, то соперник был намного лучше нас и играл в лучший футбол, создал больше моментов. На длинной дистанции он бы выиграл много матчей с таким футболом, а мы не выиграли бы. Но на Кубок иногда это драматичные матчи, и не всегда решает техника. Иногда решает дух, характер и мастерство в том числе в нужный, экстремальный момент. Потому что мы забили четыре подряд 11-метровых удара. Вратарь один отбил, один испугал, а соперник забил один. Они дрогнули, а мы не дрогнули, поэтому мы прошли. Мы очень рады и поздравляем наших болельщиков.