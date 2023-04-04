Полузащитник «Динамо» Норманн рассказал о своём состоянии

Полузащитник московского «Динамо» Матиас Норманн, который пропускает матч Первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России против тольяттинского «Акрона», рассказал о своём состоянии.

«Как себя чувствую? Хорошо. Когда вернусь на поле? Без комментариев», - приводит слова Норманна «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 26-летний норвежский футболист, который подписал соглашение со столичным клубом в летнее трансферное окно, принял участие в 11 играх во всех турнирах, но не смог отметиться результативными действиями.

Стоит отметить, что Норманн пропустил десять матчей из-за травмы плеча в этом сезоне.