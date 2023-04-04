Даниилы подвели «Динамо»: «Акрон» опять выиграл серию пенальти и выбил москвичей из Кубка России

Московское «Динамо» и тольяттинский «Акрон» сошлись в рамках Кубка России. Встреча плей-офф пути регионов состоялась 4 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

«Акрон» уже показал московским командам РПЛ (привет «Локомотиву»), что с ним стоит считаться, и Славиша Йоканович не захотел рисковать, выставив основной состав. Привыкли мы уже к отсутствию Смолова, зато в старт «Динамо» вернулся Арсен Захарян, вместе с ним впереди работали кубковый «убийца Зенита» Нгамалё, Макаров и разыгравшийся Тюкавин.

И не зря «Динамо» опасалось «Акрон». Первый опасный момент на «ВТБ Арене» создали как раз-таки гости. Великолепную подачу с правого фланга выполнил Евгений Песегов. На ближнюю штангу набежал Понсе, опередил Фернандеса и пробил головой, но совсем чуть-чуть не попал. Правда, «Динамо» надолго в долгу не осталось. Прошло всего три минуты и отличиться могли уже «бело-голубые».

Фомин получил мяч от Гагнидзе и в касание пробил в угол. Мяч после небольшого рикошета прилетел точно в штангу и отскочил к Тюкавину. Константин добивал с десяти метров, но умудрился пальнуть выше ворот. Затем Лука Гагнидзе попробовал свои силы ударом со средней дистанции, тоже взяв чуть выше. «Динамо» продолжало давить и до конца тайма Тюкавин получил ещё один отличный момент.

Кросс Эли Дасы пересёк всю штрафную площадь и на дальней штанге замыкал подачу Тюкавин. Однако, с ударом в упор от Константина справился Волков, а добивания не допустил Ходжаниязов. На второй тайм «Акрон» вышел в обновлённом составе, сразу три замены произвёл Калешин, убрав всех игроков с жёлтыми карточками (Полубояринов, Азаров, Песегов). Задумка стала ясна сразу: тренер «Акрона» решил увеличить интенсивность прессинга, борьбы. И это сработало.

Второй тайм прошёл гораздо скучнее, гости отлично перекрывали зоны, хорошо двигались и ничего не позволили создать москвичам. Был плотный удар Тюкавина с 23-х метров, просвистевший рядом со штангой, но комбинационный футбол «Динамо» разрушился полностью. Только неточные дальние удары. Только перед финальным свистком Гладышев мог решать исход матча, но его прострел на пустой угол ворот до адресата не дошёл, а добивание самого Ярослава сблокировал защитник.

«Акрон» вновь перевёл кубковый матч с московской командой в серию пенальти, которую Савичев открыл точным ударом. А вот первая же попытка «Динамо» завершилась фиаско – Фомин пробил по центру, и Волков парировал в падении. Третьим ещё и промахнулся другой Даниил, который Лесовой, а у «Акрона» все били точно, второй кряду московский клуб повержен! 4:1 в серии пенальти и «Динамо» вылетает из Кубка России.