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Кубок России

Понсе: «Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал»

05 Апреля 2023 • 09:22 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Нападающий «Акрона» Андрес Понсе прокомментировал победу над «Динамо» (0:0, 4:1 — пен) в матче 1/2 финала Кубка России (Путь регионов).

Футболист заявил, что тольяттинской команде удаётся регулярно выигрывать серии послематчевых пенальти за счёт характера игроков. Также Понсе не стал исключать возможную победу «Акрона» в этом турнире.

«Каждый матч для «Акрона» в Кубке России, как финал. В футболе никогда нет явного победителя — одиннадцать футболистов из каждой команды и один мяч. Иногда везёт, а иногда — нет, в этом и прелесть этой игры», — приводит слова Понсе Sport24.

В другой полуфинальной паре «Краснодар» встретится с «Ростовом». Эта игра состоится завтра, 6 апреля, и начнётся она в 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрес Понсе Акрон
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