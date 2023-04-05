Погребняк: «Был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90 процентов»

Бывший нападающий «Динамо» Павел Погребняк высказался о вылете «бело-голубого» клуба из Кубка России.

«Я был уверен в победе «Динамо» над «Акроном» на 90 процентов. Нужно отдать должное тренеру «Акрона» Калешину. Я по молодости выступал под его руководством в составе «Томи», - приводит слова Погребняка «Чемпионат».

По словам бывшего спортсмена, специалист демонстрировал тренерские навыки уже в сибирской команде.

Погребняк поздравил Калешина со столь положительным результатом и заявил, что такой исход матча для динамовцев можно назвать провальным.

Матч «Динамо» - «Акрон» завершился победой гостей в серии пенальти со счётом 1:4 (в основное время команды голов не забили).