Игнатьев: «Не согласен, что Захарян деградировал»

Бывший полузащитник горьковской «Волги» Борис Игнатьев высказался об игроке московского «Динамо» Арсене Захаряне.

«Не согласен, что Захарян деградировал. При этом признаю, что в «Динамо» многие молодые и подающие надежду потеряли динамику развития», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Специалист заявил, что поддержание формы и удерживание определённой планки являются задачами не только руководства «бело-голубых», но и самих спортсменов команды.

Вчера «Динамо» на своём поле уступило «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) и вылетело из Кубка России. После этого Владислав Радимов заявил, что Захарян «деградировал».