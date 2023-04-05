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Кубок России

Игнатьев: «Не согласен, что Захарян деградировал»

05 Апреля 2023 • 16:50 Комментировать
Динамо Москва
0:0
Акрон
окончен после пенальти

Бывший полузащитник горьковской «Волги» Борис Игнатьев высказался об игроке московского «Динамо» Арсене Захаряне.

«Не согласен, что Захарян деградировал. При этом признаю, что в «Динамо» многие молодые и подающие надежду потеряли динамику развития», - приводит слова Игнатьева «Матч ТВ».

Специалист заявил, что поддержание формы и удерживание определённой планки являются задачами не только руководства «бело-голубых», но и самих спортсменов команды.

Вчера «Динамо» на своём поле уступило «Акрону» (0:0, 1:4 по пенальти) и вылетело из Кубка России. После этого Владислав Радимов заявил, что Захарян «деградировал».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Владислав Радимов Борис Игнатьев Арсен Захарян
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