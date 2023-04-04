Вратарь «Акрона» Волков: «С «Динамо» потяжелее было, чем с «Локомотивом»

Вратарь «Акрона» Сергей Волков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Динамо» (0:0, 4:1, пен.).

- По вашему лицу не скажешь, что вы прошли в какую-то стадию, обыграли команду Премьер-лиги.

- Вот именно «в какую-то стадию». Я до сих пор так и не понял, кто мы, где мы. Хорошая игра с хорошим соперником. Да, чуть-чуть в нашем исполнении не получилось то, что мы хотели. Но ребята все бились, старались. Я благодарен команде за то, что они старались и в трудных ситуациях выручали меня, как и я их.

- С кем было сложнее, с «Локомотивом» или «Динамо»?

- «Динамо». Очень хорошая молодая команда, все впереди бегущие, техничные ребятки. С «Динамо» потяжелее было. С «Локомотивом» все-таки играли дома при своих трибунах, на своем поле. Здесь чуть-чуть сложнее.

- Были какие-то моменты, сэйвов у вас было можно сбиться со счета, когда думали, чтобы быстрее уже матч кончился? Или что были моменты, когда думали: «Вот сейчас дрогнем»?

- Да нет, в обычной игре не думаем «быстрее бы», на табло редко смотрим. Кайфуешь от того, что происходит, и всё.

- Вы лучший игрок матча, с «Акроном» прошли чуть ли не часть жизни.

- Это общая заслуга, мы сегодня все молодцы, мы прошли, поэтому это общая награда, не только моя.

- По серии пенальти. Вы взяли пенальти в матче с «Локомотивом». Калешин сказал, что вы не били пенальти перед матчем. Опять изучали?

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- Все так и есть. Тренер вратарей у нас с аналитиком - просто браво. Я всего лишь сделал свою работу.

- Обратно не хотите на «Акрон-экспрессе» поехать?

- Нет.

- Какой сейчас дальнейший план у команды? Вы, наверное, какой-то выходной получите, или что будет?

- Пока еще не знаю, не обсуждали, что будет дальше. Сейчас в раздевалку зайдем, посмотрим, что скажет наш главный тренер.

- Если бы был выбор дальнейшего соперника, на кого бы теперь «Акрон» хотел бы выйти, чтобы сделать еще шаг наверх?

- На кого мы можем выйти? Давайте московские команды, будем по Москве идти. Не знаю, нам любой соперник, нам ни с кем легко не будет. Поэтому мы просто наслаждаемся тем, что мы здесь единственные представители ФНЛ, поэтому просто наслаждаемся.