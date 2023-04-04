Рыков – о «Динамо»: «Не идёт игра, мяч не летит ворота — значит, внутри команды что-то происходит»

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков поделился своим мнением о вылете «бело-голубой» команды из Кубка России.

Специалист похвалил футболистов «Акрона» за то, что они не боялись своего соперника, и отметил большие проблемы «Динамо» с реализацией создаваемых моментов.

«Не получается, не идёт игра, мяч не летит ворота — значит, внутри команды что-то происходит, нет уверенности. Реализация моментов страдает, игроки кричат друг на друга», - сказал Рыков в эфире «Матч Премьер».

«Динамо» вылетело из кубкового соревнования после поражения от «Акрона» (0:0, 1:4 по пенальти).