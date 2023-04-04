Радимов – о Захаряне: «Так деградировать за один год - это просто невозможно»

Бывший игрок московского «Динамо» Владислав Радимов поделился своим мнением о полузащитнике «бело-голубой» команды Арсене Захаряне.

Специалист заявил, что тот футбол, который сегодня в матче с «Акроном» (0:0, 1:4 пен.) демонстрировал 19-летний спортсмен, вызывает у него грустные эмоции.

«Если Захарян бросает играть из-за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол. Так деградировать за один год - это просто невозможно!» - написал Радимов в социальных сетях.

Эксперт отметил, что данная проблема заключается не только в самом игроке, но и в работающих с ним тренерах.