Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сербский журналист: «Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче»

25 Февраля 2023 • 14:33 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Сербский журналист Зоран Ивкович высказался о дебютном матче Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

Напомним, 23 февраля «быки» уступили ЦСКА (0:3) в первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Ивкович отметил, что руководству «Краснодара» необходимо проявить терпение и дать Ивичу больше времени на адаптацию, и тогда он сможет дать результат.  

«Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче и его будущем на основе лишь первого матча. Серб только что приехал в Россию, где стиль футбола отличается от греческого или израильского чемпионата», — приводит слова Ивковича «Sport24».

Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич Зоран Ивкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Февраля
15:45 · Россия. Премьер-лига
Фёдор и Клавдий: Уткин предложил дать славянские имена Малкому и Клаудиньо
15:39 · Кубок России
Актёр Баринов — о матче «Локомотива» со «Спартаком»: «С 0:1 можно отыграться»
15:23 · Кубок России
Бакаев забил первый гол с игры за «Зенит»
15:21 · Россия. Премьер-лига
Смородская — о Чорлуке: «Ведран — хороший игрок, мы любили друг друга»
14:57 · Россия. Премьер-лига
​Непомнящий оценил трансферы «Локомотива»
14:50 · Россия. Премьер-лига
Юран: «Нынешний лимит на легионеров — бессмыслица»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Сербский журналист: «Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче»
14:29 · Кубок России
Состояние поля в Ульяновске тревожит Семака
14:22 · Кубок России
Тренер «Волги» Сергей Жуков: «Будет даже интересно посмотреть, что мы представляем на фоне «Зенита»
14:00 · Кубок России
«Волга» Ульяновск - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Валуев хочет, чтобы Малком и Клаудиньо играли за сборную России
13:40 · Россия. Премьер-лига
Мостовой выступил против вызова Малкома и Клаудиньо в сборную России
13:38 · Кубок России
Радченко считает, что матч «Волги» с «Зенитом» станет для Ульяновска большим событием
13:22 · Россия. Премьер-лига
Комличенко: «Челси» меня не купит, они даже Обамеянга не заявили в Лигу чемпионов»
13:20 · Кубок России
​«Уфа» - «Ахмат»: прогноз на матч Фонбет Кубка России – 26 февраля 2023
Все новости
Рекомендуем