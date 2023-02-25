Сербский журналист: «Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче»

Сербский журналист Зоран Ивкович высказался о дебютном матче Владимира Ивича на посту главного тренера «Краснодара».

Напомним, 23 февраля «быки» уступили ЦСКА (0:3) в первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России.

Ивкович отметил, что руководству «Краснодара» необходимо проявить терпение и дать Ивичу больше времени на адаптацию, и тогда он сможет дать результат.

«Кубок — слишком неуместное соревнование, чтобы судить о Владимире Ивиче и его будущем на основе лишь первого матча. Серб только что приехал в Россию, где стиль футбола отличается от греческого или израильского чемпионата», — приводит слова Ивковича «Sport24».

Ответный матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.