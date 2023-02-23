Ивич встал на защиту игровой схемы «Краснодара»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) объяснил проблемы команды в средней линии.

- Вопрос по Сперцяну. У вас в «Краснодаре» он небезосновательно считается одним из самых талантливых игроков РПЛ. Все прочат ему большое будущее. Каким вы нашли его за эти два месяца работы, чего он может добиться, где он будет играть?

- Я хочу сказать, что это профессиональный игрок, он каждый день работает и выкладывается на все 100%. Мы знаем его позицию и пытаемся использовать в самой эффективной и лучшей позиции, но все зависит не от одного игрока, а от всей команды. Я такой тренер, который любит говорить о всей команде.

- Вы тренер-ноунейм для нас. Не хотелось бы по первой игре какие-то критические стрелы в вас выпускать. Но коллега сказал, и вы подтвердили, что ЦСКА достаточно легко проходил по центру. И вы никого не выпустили, не поменяли игру во втором тайме. Вот этот состав, что вышел на первый тайм, он основной, или вы в поиске состава? Потому что никаких изменений, в первом тайме счет должен был быть минимум 5:0, и вы ничего не изменили. Как вы это оцените?

- Насчет команды, которая сейчас играет, она подготовлена для такой специфичной специальной системы, по которой работает наша команда, по которой до этого «Краснодар» работал и играл, это 4-3-3. Это особая философия клуба. Конечно, замены не запрещены, периодически мы будем менять, но это система, по которой мы играли предсезонку. Как раз таки игроки были подобраны именно под данную систему.

Конечно, я согласен с вами, что, допустим, могла быть ситуация 5:0 как результат данного матча, но спешу заметить, что шансы ЦСКА шли не от его организованной атаки, а от наших ошибок, которые мы совершали в середине поля, проигрывая единоборства.

Я определенно скажу, что у нас были ошибки, но они были не такими критичными. У нас были проблемы в организации, а также главной проблемой, спешу заметить, были у нас переходные стадии и при потере мяча. Третий гол ЦСКА был так забит.