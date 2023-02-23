Сафонов рассказал о разгромном поражении от ЦСКА

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов поделился своими эмоциями после разгромного поражения от ЦСКА (0:3) в кубковой игре.

Спортсмен заявил, что каждый зритель данного противостояния мог заметить наличие самых простых ошибок со стороны «чёрно-зелёных» - проблемы были и с контролем мяча, и с единоборствами, и с подбором.

«Это как раз те мелочи, из которых складывается игра. Наши проблемы сегодня - отсюда», - цитирует Сафонова «Чемпионат».

Несмотря на столь неудовлетворительный результат, «быки» всё ещё могут побороться за выход в полуфинал Пути РПЛ Фонбет Кубка России – для этого им необходимо крупно побеждать на домашнем стадионе через пять дней.