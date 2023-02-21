Соломатин уверен, что ЦСКА может выиграть Фонбет Кубок России

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин высказался в преддверии матча 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА – «Краснодар».

«Жду только победы ЦСКА. Других вариантов быть не может. Что касается «Краснодара», то я не знаю про эту команду ничего. ЦСКА может выиграть Кубок России. Других задач и быть не может», — приводит слова Соломатина портал «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 23 февраля. Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Ответный поединок состоится 28 февраля.

Последний раз «армейцы» выигрывали национальный Кубок в сезоне-2012/13.