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Кубок России

Медина — о разгроме «Краснодара»: «Могли забивать больше голов»

23 Февраля 2023 • 20:50 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался после победы над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России.

«Мы провели замечательный матч: доминировали и создавали опасные моменты. Могли забивать больше голов. Может быть, наше активное начало сказалось на «Краснодаре». Возможно, при таких погодных условиях им играть сложнее», — передаёт слова Медины «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету Медины шесть забитых мячей и пять результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

В первой игре ЦСКА разгромил на своем поле «Краснодар» со счетом 3:0. Ответная встреча между командами должна пройти 28 февраля, начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Хесус Медина
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