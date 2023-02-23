Медина — о разгроме «Краснодара»: «Могли забивать больше голов»

Нападающий ЦСКА Хесус Медина высказался после победы над «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче Фонбет Кубка России.

«Мы провели замечательный матч: доминировали и создавали опасные моменты. Могли забивать больше голов. Может быть, наше активное начало сказалось на «Краснодаре». Возможно, при таких погодных условиях им играть сложнее», — передаёт слова Медины «Чемпионат».

В нынешнем сезоне на счету Медины шесть забитых мячей и пять результативных передач в 17 матчах во всех турнирах.

В первой игре ЦСКА разгромил на своем поле «Краснодар» со счетом 3:0. Ответная встреча между командами должна пройти 28 февраля, начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.