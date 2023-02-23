Ивич сравнил российский футбол с английским и израильским

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) дал характеристику сопернику и российскому футболу.

- Вы знали, что сегодня особенный день для команды ЦСКА, и что она выйдет с таким настроем? Вы с командой на эту тему говорили, что команда сразу побежит вперед, потому что это не только домашний матч, но и День защитника Отечества сегодня?

- Конечно, мы это знали. Мы проводим матч на выезде и с самого начала знали, что ЦСКА будет играть агрессивно. Но понимаем, что определенные вещи нельзя предсказать. Например, нельзя было предсказать определенные ошибки в центре поля в единоборствах. Мы, к сожалению, проигрывали их. Неизвестно, нельзя предсказать, что будет в матче через пять дней. Мы, конечно, совершали ошибки, нам нужно сделать выводы, сделать уроки. Также говорю о том, что после розыгрышей стандартов мы пропустили два гола. Нам определенно нужно над этим работать. Футбол - вещь специфическая. Один гол с самого начала может повернуть ход игры совсем в другую сторону. Так что в конце концов все равно скажу, что мы проанализируем данный матч, почерпнем определенные вещи, и на них научимся, чтобы улучшить игру.

- Какой уровень Кубка, в котором вы играли. Вы тренировали в Англии, Израиле и Греции. Сегодня сложилось ли какое-то впечатление об уровне РПЛ, и если да, то какое?

- Насчет уровня. На самом деле я не так давно сюда прибыл и начал тренировать. Допустим, мы три матча провели в предсезонке, у нас были выезды. Сегодня у нас первая официальная игра. Отмечу, что в плане игроков и тренеров очень качественные профессиональные люди работают. В плане нашего места в данной ситуации, в плане Кубка и соревнований, мы ищем свое место, ищем, как качественно применить философию клуба, как мы играем. Если сравнить с Израилем, Англией, замечу, что здесь сильнее чувствуется философия. По-другому играют люди, однако в плане определенных деталей пока рано говорить. Нужно еще больше времени.