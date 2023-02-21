Чепчугов – об игре с «Краснодаром»: «Фаворит для меня ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказал своё мнение о предстоящей игре «красно-синих» с «Краснодаром».

По словам бывшего футболиста, важными факторами, исходя из которых будут развиваться события встречи, станут омоложенный состав «армейского» коллектива и перемены на тренерском мостике у «быков». Причём эти вещи могут сыграть и вдолгую и повлиять также и на очные встречи команд в Российской премьер-лиге.

«Фаворит для меня ЦСКА. Хочется так думать, ведь это матч Кубка России. Всем удачи на полях!», - приводит слова Чепчугова Sport24.

Матч между «красно-синими» и «чёрно-зелёными» состоится послезавтра.