Баньяц: «В такую погоду было тяжело»

В российском футболе прошли первые матчи четвертьфинальных поединков в рамках Фонбет Кубка России, московский ЦСКА уверенно переиграл «Краснодар», забив тому три безответных мяча. Сербский полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц посетовал на холодную погоду - по его словам, ранее ему в таких условиях играть не доводилось.

- Нам было тяжело играть. Я впервые играю в такую погоду. Было холодно. Мы совершали много ошибок, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».

Ответный матч кубкового четвертьфинала между «Краснодаром» и московским ЦСКА пройдет 28 февраля в Краснодаре.