Хавбек ЦСКА Ермаков: VAR долго рассматривает моменты, на таком морозе стоять неприятно

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков высказался о долгом просмотре арбитрами видеоповтора с назначением пенальти в матче с «Краснодаром».

«VAR долго рассматривает моменты, не как на ЧМ. Там довольно быстро, за одну минуту. Не знаю, почему так долго. Главное, что правильно. Но на таком морозе стоять столько времени неприятно», — передает слова Ермакова Sport24.

В текущем сезоне 20-летний футболист принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча.

В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России ЦСКА разгромил на своем поле «Краснодар» со счетом 3:0. Ответная встреча запланирована на 28 февраля, стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.