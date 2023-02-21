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Кубок России

Тарханов – о «Краснодаре»: «Интересно, как изменится их игра»

21 Февраля 2023 • 14:48 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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23.02 17:30

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от кубкового матча ЦСКА – «Краснодар».

«У «Краснодара» тоже новый тренер, интересно, как изменится их игра», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Матч между «армейцами» и «быками» состоится послезавтра, начало – в 17:30.

Владимир Ивич возглавил «Краснодар», занимающий в турнирной таблице Российской премьер-лиги восьмое место, полтора месяца назад.

ЦСКА в свою очередь входит в пятёрку сильнейших команд российского чемпионата.

Разница между двумя коллективами составляет четыре зачётных единицы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Александр Тарханов Владимир Ивич
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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