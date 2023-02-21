Тарханов – о «Краснодаре»: «Интересно, как изменится их игра»

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от кубкового матча ЦСКА – «Краснодар».
«У «Краснодара» тоже новый тренер, интересно, как изменится их игра», - приводит слова Тарханова «Матч ТВ».
Матч между «армейцами» и «быками» состоится послезавтра, начало – в 17:30.
Владимир Ивич возглавил «Краснодар», занимающий в турнирной таблице Российской премьер-лиги восьмое место, полтора месяца назад.
ЦСКА в свою очередь входит в пятёрку сильнейших команд российского чемпионата.
Разница между двумя коллективами составляет четыре зачётных единицы.
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