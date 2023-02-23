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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник ЦСКА Роша назвал игроков РПЛ, против которых ему трудно играть

23 Февраля 2023 • 10:27 Комментировать
ЦСКА Москва
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Краснодар
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Через 6 ч. 20 мин.

Защитник ЦСКА Виллиан Роша назвал игроков РПЛ, против которых ему сложнее всего играть.

«Атакующий игрок «Локомотива», 11-й номер (Антон Миранчук), конечно, самый неприятный. И 10-й номер «Динамо» (Фёдор Смолов)», — цитирует Рошу Sport24.

Напомним, Роша перешёл в ЦСКА осенью прошлого года из португальского «Портимоненсе». В составе «армейцев» бразильский защитник успел провести 13 матчей и забить два гола.

После 17 туров РПЛ ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 29 очков. Свой ближайший матч «красно-синие» проведут уже сегодня, 23 февраля, против «Краснодара» в рамках 1/4 финала Фонбет Кубка России. Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Фёдор Смолов Антон Миранчук Виллиан Роша
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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