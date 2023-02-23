Толстиков – о переносе игры ЦСКА – «Краснодар»: «Мы бы не были готовы»

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков до начала матча с ЦСКА высказался о возможном переносе данной игры.

Специалист заявил, что у клуба было понимание того, что поединок состоится в холодную погоду, в связи с чем была подготовлена вся необходимая экипировка.

«Что касается возможного переноса матча из-за мороза, для нас это очень сложный момент — мы бы не были готовы к этому», - цитирует Толстикова «Чемпионат».

Единственной приемлемой датой переноса игры для «быков» было бы 24 февраля, если позже – нет, так как передвижения в таком случае были бы довольно затруднительными.

Игра ЦСКА – «Краснодар» началась 20 минут назад, хозяева поля ведут 1:0.

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