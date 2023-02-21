Машкарин – о Федотове: «Не каждый тренер рискнёт доверять молодым»

Бывший игрок ЦСКА Денис Машкарин высказался о наставнике команды Владимире Федотове.

«Не каждый тренер рискнёт доверять молодым. У Федотова молодые играют, я вижу прогресс. И стратегически это правильно», - приводит слова Машкарина «РБ Спорт».

Специалист отметил важность наличия молодых спортсменов в составе команды в связи с новым правилом Международной федерации футбола, касающимся контрактов иностранных футболистов.

Ближайший матч «красно-синие» проведут на домашнем стадионе против «Краснодара» в рамках Фонбет Кубка России. Главный арбитр встречи даст свисток к началу поединка 23 февраля в 17:30.