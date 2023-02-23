Грушевский: «Заболотный восстал из пепла»

Эстрадный пародист и шоумен, а также болельщик ЦСКА Михаил Грушевский прокомментировал вклад Антона Заболотного в победу своей команды над «Краснодаром» (3:0).

«Я говорил: «Конечно, бывают чудеса и, возможно, Заболотный будет забивать в каждом матче сезона». Получается, что Заболотный восстал из пепла и пока что забивает в каждом матче», - цитирует Грушевского «Матч ТВ».

Ответное противостояние между «красно-синими» и «чёрно-зелёными» состоится через пять дней в Краснодаре. За данным поединком Фонбет Кубка России в режиме реального времени вы сможете следить на нашем сайте.