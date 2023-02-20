Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Масалитин: «Много голов в игре ЦСКА и «Краснодара» не жду»

20 Февраля 2023 • 20:06 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.97 X 3.75 2 3.60
23.02 17:30

Бывший «армеец», а ныне футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Это будет тяжелая игра, ведь у «Краснодара» поменялся тренер. Полагаю, изменился и стиль игры, так как в команду пришли новые футболисты. Тяжело будет после сборов показать свои лучшие качества. Много голов в этой встрече не жду», - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что очень многое на поле решит погода, которая может сыграть злую шутку с одной из команд.

Первый матч в серии между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 23 февраля в Москве на «ВЭБ Арене».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Валерий Масалитин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Февраля
21:17 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Локомотив» - «Спартак» - это всегда интересно»
20:50 · Кубок России
Джикия оценил зимние усиления «Локомотива»
20:35 · Кубок России
Непомнящий: «Однозначный фаворит на победу в дерби – «Спартак»
20:15 · Россия. Премьер-лига
Джикия рассказал об адаптации Тавареша и Дуарте в «Спартаке»
20:06 · Кубок России
Масалитин: «Много голов в игре ЦСКА и «Краснодара» не жду»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Промес вернулся в общую группу «Спартака»
19:50 · Кубок России
Ефремов - о Караваеве: «Носится как лань безрогая, не останавливаясь»
19:29 · Кубок России
Радченко заявил, что «Зениту» в Ульяновске будет непросто
19:19 · Кубок России
Джикия оценил атмосферу в «Спартаке» перед кубковой игрой
19:04 · Россия. Премьер-лига
Джикия – о Промесе: «Спокоен за его состояние, он профессионал»
18:55 · Кубок России
Ширко: «Дзюба будет сверхнастроен на «Спартак»
18:05 · Кубок России
Сенников – об игре с «Локомотивом»: «На данный момент явный фаворит — «Спартак»
17:47 · Кубок России
Быстров: «Проигрыш футболистов Зенита в любом товарищеском матче лично меня никак не удивляет»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко – об «Урале»: «Все ответственно готовы к возобновлению чемпионата, Кубку»
17:19 · Кубок России
Кечинов – о Фонбет Кубке России: «У меня два фаворита — «Спартак» и «Зенит»
Все новости