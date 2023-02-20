Масалитин: «Много голов в игре ЦСКА и «Краснодара» не жду»

Бывший «армеец», а ныне футбольный эксперт Валерий Масалитин поделился ожиданиями от первого матча четвертьфинальной серии Кубка России между ЦСКА и «Краснодаром».

«Это будет тяжелая игра, ведь у «Краснодара» поменялся тренер. Полагаю, изменился и стиль игры, так как в команду пришли новые футболисты. Тяжело будет после сборов показать свои лучшие качества. Много голов в этой встрече не жду», - цитирует Масалитина «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что очень многое на поле решит погода, которая может сыграть злую шутку с одной из команд.

Первый матч в серии между ЦСКА и «Краснодаром» пройдёт 23 февраля в Москве на «ВЭБ Арене».