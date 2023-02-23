Ермаков — о разгроме «Краснодара»: ЦСКА мог забить ещё больше

Полузащитник ЦСКА Никита Ермаков высказался после разгромной победы над «Краснодаром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

«Были тяжелые погодные условия. Игра вышла достаточно сложной, но мы забили свои моменты. Конечно, было то, что мы не смогли реализовать, и счет мог быть больше», — передает слова Ермакова Sport24.

Хавбек признался, что никто не ожидал такой игры от «Краснодара», ведь это сильный соперник, но ЦСКА изначально рассчитывал на победу.

В текущем сезоне 20-летний Ермаков принял участие в 22 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ответная игра между ЦСКА и «Краснодаром» пройдет 28 февраля, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.