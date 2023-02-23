Обляков: «Поздравили Акинфеева - выиграли на ноль»

В российском футболе прошли первые матчи четвертьфинальных поединков в рамках Фонбет Кубка России, московский ЦСКА уверенно переиграл «Краснодар», забив тому три безответных мяча. Для ветерана ЦСКА, голкипера Игоря Акинфеева, это был уже 350-й сухой матч в карьере. Полузащитник Иван Обляков рассказал о том, как команда поздравила Акинфеева с этим достижением.

- Команда поаплодировала, все поздравили. Что еще мы должны сделать? Подарок сделали на футбольном поле — нули, мы выиграли, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч этих команд состоится 28 февраля в Краснодаре.