Гайич — о победе над «Краснодаром»: «У ЦСКА большие шансы выйти в полуфинал»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о победе над «Краснодаром» (3:0) в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

По мнению сербского футболиста, «армейцы» могли забить гораздо больше мячей, но игроков подвела реализация. Тем не менее Гайич считает, что достигнутый результат позволяет ЦСКА чувствовать себя комфортно перед ответной встречей.

«Это был тяжёлый матч, погодные условия внесли коррективы, но мы хорошо контролировали игру, создавали свои моменты и использовали их. У нас большие шансы выйти в полуфинал», — приводит слова Гайича «РБ Спорт».

Ответная встреча этих команд запланирована на 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.