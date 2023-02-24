Тарханов: «С такой игрой ЦСКА может побороться за тройку»

Известный российский тренер Александр Тарханов высказался о победе ЦСКА над «Краснодаром» (3:0) в матче 1/4 финала Фонбет Кубка России.

По мнению специалиста, «армейцы» показали хорошую игру, которая впоследствии позволит им побороться за тройку призёров.

«Думаю, что «армейцы» при такой игре способны побороться за тройку, а может и за большее. Посмотрим, сезон только возобновился», — цитирует Тарханова .

При этом, тренер предположил, что «Краснодар» выглядел слабо из-за большого количества новичков в команде, которым необходимо сыграться и привыкнуть к требованиям нового тренера.

Ответная игра между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 28 февраля. Начало — в 19:30 по московскому времени.

После 17 туров РПЛ «красно-синие» расположились на пятом месте турнирной таблицы, набрав 29 очков.