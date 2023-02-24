Алдонин: «Заболотный может составить конкуренцию Чалову»

Экс-полузащитник ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал гол нападающего московской команды Антона Заболотного в ворота «Краснодара» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России. Напомним, встреча завершилась уверенной победой «армейцев» со счётом 3:0.

Алдонин выразил надежду на то, что забитый мяч придаст 31-летнему форварду психологической уверенности, которая поможет ему стать важным для команды игроком и составить конкуренцию Фёдору Чалову.

«Заболотный может составить конкуренцию Чалову в разных ситуациях. Если он забьёт три гола в 5-6 матчах, то можно говорить, что Заболотный составит конкуренцию Фёдору и изменит тактический рисунок в атаке команды», — приводит слова Алдонина Metaratings.

В текущем сезоне Заболотный провёл за ЦСКА 16 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.