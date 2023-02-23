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Кубок России

Незабитый пенальти и спасения Сафонова не остановили ЦСКА: «Краснодар» разгромлен в дебютном матче Ивича

23 Февраля 2023 • 19:28 Комментировать (2)
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

«Краснодар» и ЦСКА сыграли в рамках 1/4 финала Кубка России.

Протокол игры  
ЦСКА Москва3:0Краснодар
(1:0) Мойзес Моура10'  
(2:0) Чалов Фёдор30'  
(3:0) Заболотный Антон86'  
Акинфеев ИгорьМойзес МоураВиллиан РошаНабабкин КириллГайич Милан IIIМендес ВикторКучаев Константин 81' (Зделар Саша ( 81') Обляков ИванКарраскаль ХорхеМедина Хесус 82' (Ермаков Никита ( 82') Чалов Фёдор 71' (Заболотный Антон ( 71')
Запасные: Мухин МаксимУшаков ЕгорЛукин МатвейНосков ЕгорЩенников ГеоргийКисляк МатвейТороп ВладиславАрбузов Ярослав
Сафонов МатвейРамирес КристианКайо ПанталеаоАлонсо ХуниорВолков Сергей АлександровичКевин Гарсия 80' (Олусегун Олакунле ( 80') Сперцян ЭдуардКади  45' 69' (Ахметов Ильзат ( 69') Кобнан Мозес 80' (Черников Александр ( 80') Ионов Алексей 69' (Баньяц Михайло ( 69') Кордоба Джон
Запасные: Петров СергейЖилкин ГригорийБатчи ЖоауАгкацев СтаниславСорокин ЕгорКривцов НикитаКокшаров АлександрЛитвинов Вячеслав
23 февраля. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

Последними на путь РПЛ ступили футболисты «Краснодара» и ЦСКА. Вопреки ожиданиям (но согласно жребию) первый матч был проведён в Москве, первый он не только для 1/4 финала Кубка России, но и для Владимира Ивича в качестве главного тренера «Краснодара». Соперник для дебюта попался очень сложный – резвый ЦСКА Владимира Федотова, да ещё и в холодной Москве.

Тренеры максимально серьёзно подошли к игре, выставив оптимальные составы – тут Карраскаль, Чалов, Медина, Ионов, Сперцян, Кордоба. «Краснодар» сразу же познакомил с новичками – Кади Боржесом и Мозесом Кобнаном. Но вот игры толковой «быки» не презентовали, зато попали под реальную обструкцию со стороны ЦСКА. Только Матвей Сафонов уберёг «Краснодар» от разгрома в первом тайме. Уже на четвёртой минуте он парировал удар/прострел Карраскаля, переведя мяч на угловой.

Не с этого корнера, но через шесть минут «армейцы» всё же счёт открыли. Медина навесил, Виллиан скинул на Мойзеса, а бразилец чётко уложил мяч в левый от себя угол – 1:0. Долго проверяли эпизод на офсайд, в итоге гол засчитан – Рамирес обеспечил глубину для Мойзеса. Фёдор Чалов от души палил с линии штрафной площади – Сафонов в броске парировал мяч у штанги.

Последовательность сейв Сафонова, гол ЦСКА сохранилась. Поэтому буквально через минуту Медина навесил в центр штрафной площади, тот же Чалов выиграл верх и пробил точно – 2:0. Правда, дуэль Чалов – Сафонов всё-таки осталась за Матвеем. Уже после гола вратарь «Краснодара» дважды спасал, когда Фёдор бил из убойных позиций. Просто расстреливал голкипера форвард, но Сафонов умудрялся ногой отводить угрозу от своих ворот.

В похожем ключе Сафонов зачехлил и Медину. У Хесуса была масса времени и пространства, ведь убежал он на рандеву с голкипером от центра поля. Сблизился с Матвеем парагваец, пробил, но Сафонов вновь парировал, сохранив «Краснодару» более-менее культурный счёт. Сохранить его помогали и соперники. Медина на скорости вошёл в штрафную площадь, обогнул Алонсо и получил удар ногой по бедру – пенальти, который проверяли минут пять затем. Примёрз, видимо, за это время Хорхе Карраскаль, разбежавшийся и с 11 метров пальнувший в перекладину.

Ну и куда же без сейвов Сафонова. Правда, этот момент голкипер сам же привёз, выдав передачу на Карраскаля. Хорхе в момент пробил по опустевшим воротам, но Матвей успел вернуться и в прыжке мяч достать. Справедливый разгром всё же случился. За пару минут до конца матча Гайич перехватил ужасную передачу Баньяца, моментально сыграл на Заболотного, а тот мощнейшим ударом отправил мяч в угол ворот – 3:0.

ЦСКА просто уничтожил «Краснодар», гости могут быть довольны всего лишь тремя пропущенными мячами. А мы увидели самую уверенную победу в первых матчах 1/4 финала Кубка России.

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ЦСКА Москва Краснодар
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Комментарии (2)
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sem ~KU~777-!
23 Февраля 2023 в 20:07
Всех нас с победой!!! Сыграли хорошо но Карраскаль не очень.
sem ~KU~777-!
23 Февраля 2023 в 20:07
Всех нас с победой!!! Сыграли хорошо но Карраскаль не очень.
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