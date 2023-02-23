Чалов: «Не так легко было акклиматизироваться к этой погоде»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Краснодар» (3:0) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько ЦСКА сегодня игралось легко, несмотря на погоду, поле, вот эти все факторы?

- Вообще непростая погода была, но все были в равных условиях, получилось выиграть этот матч с таким счетом. Конечно, могли забить еще больше. Но опять же, сейчас не время расслабляться. Будет еще длинная дорога и игра в Краснодаре.

- Персонально твое физическое состояние по игре? Как себя чувствуешь?

- Опять же на таком морозе… еще идет акклиматизация, не так легко было акклиматизироваться к этой погоде, но я думаю, что все получилось, мы играли неплохо, было много моментов, мы находимся в хорошей форме.

- Перед матчем спрашивал тренеров. Ивич сказал о взаимодействиях, что ЦСКА играет фактически уже хорошими связями, может стать основным фактором. Похоже, так и произошло, что «Краснодар» получил много новичков, команда только сыгрывается, новый тренер. У вас это сильная сторона?

- Да, конечно, мы уже достаточно хорошо сыгрались. На сборах были неплохие игры, так что пока все хорошо и все получается.

- Можно сказать, что ЦСКА стал еще сильнее, чем был осенью?

- Конечно.

- Какая планка голов у тебя есть на сезон?

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- Я такие планки не ставлю по количеству голов, в каждой игре хочу забить.