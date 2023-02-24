Нигматуллин высказался о достижении Акинфеева по «сухим матчам»

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о достижении Игоря Акинфеева по «сухим матчам».

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — приводит слова участника ЧМ-2002 издание «РБ Спорт».

Напомним, что 23 февраля в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «армейцы» обыграли «Краснодар» со счётом 3:0, что стало 350-м матчем без пропущенных голов для Игоря Акинфеева, который выступает за ЦСКА с 2003 года.