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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Нигматуллин высказался о достижении Акинфеева по «сухим матчам»

24 Февраля 2023 • 21:06 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Бывший голкипер российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о достижении Игоря Акинфеева по «сухим матчам».

«Крутое достижение, можно поаплодировать. Для этого нужно играть стабильно на высоком уровне и очень долго», — приводит слова участника ЧМ-2002 издание «РБ Спорт».

Напомним, что 23 февраля в первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «армейцы» обыграли «Краснодар» со счётом 3:0, что стало 350-м матчем без пропущенных голов для Игоря Акинфеева, который выступает за ЦСКА с 2003 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Нигматуллин Игорь Акинфеев
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