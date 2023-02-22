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Кубок России

Пономарёв поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Краснодара» в Фонбет Кубке России

22 Февраля 2023 • 16:19 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
1 1.85 X 3.80 2 4.15
23.02 17:30

Бывший футболист столичного ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от игры «армейцев» против «Краснодара» в Фонбет Кубке России.

«ЦСКА по своему классу повыше «Краснодара», как мне кажется. Но у соперника быстрые футболисты, это плохо для обороны армейцев. У нас защита не слишком изворотливая, но думаю, ЦСКА выдержит и победит со счетом 1:0 или 2:0», — заявил эксперт в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, сложно делать прогнозы из-за того, что сезон только возобновился. Пономарёв отметил проблемы «армейцев» в атаке, что связано с качествами нападающих ЦСКА Антона Заболотного и Фёдора Чалова.

Напомним, что «Краснодар» и ЦСКА встретятся завтра, 23 февраля, в Москве в рамках 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Кубок России Владимир Пономарёв
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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