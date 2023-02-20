Федотов прокомментировал поражение от «Рубина»

Наставник ЦСКА Владимир Федотов высказался о поражении от «Рубина» в товарищеском матче (0:2).

Специалист считает, что проведение поединков гораздо эффективнее каких бы то ни было тренировочных процессов, в связи с чем тренерским штабом «красно-синих» и был выбран такой подход к подготовке к возобновлению сезона, несмотря на то, что первоначально игра с казанским коллективом не стояла в расписании.

«Столкнулись также с тем, что ребята мыслями уже были в игре, которая будет 23 числа, и к которой мы готовимся. Это нормальное явление», - цитирует тренера своей команды пресс-служба «армейцев».

23 февраля ЦСКА сыграет с «Краснодаром» в Фонбет Кубке России.