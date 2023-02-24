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Пономарёв: «ЦСКА Федотова играет в том стиле, как играли в советское время» эксклюзив

24 Февраля 2023 • 14:37 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу «армейцев» в матче с «Краснодаром» (3:0).

«Честно, я не ожидал такой хорошей и добротной игры от ЦСКА. Команда выглядела монолитным коллективом, слабых мест даже не было. Федотов на правильном пути. Я хочу сказать, что он здорово выбирает стиль игры. Он играет в том стиле, как играли в советское время. Потом как-то все перешли на позиционный футбол, где делается много передач поперек. Мне это не нравится. А сейчас ЦСКА вновь играет в атаку, в отрывы. Отлично атаковать, когда оборона бежит ещё спиной к своим воротам.

Оборона ЦСКА тоже очень грамотно действовала. Хорошее взаимопонимание, подстраховка. Все читают игру. Полузащита - вообще без претензий. И Карраскаль, и Медина, и Мендес. Кучаев только чуть-чуть пассивно себя вел. Впереди здорово смотрелся Чалов. И не потому, что он забил. А просто он играл как настоящий форвард. Мне нравится игра, будем бороться за медали и в РПЛ», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Пономарёв
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