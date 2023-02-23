Толстиков – о «Краснодаре»: «У нас идёт точечное усиление»

Технический директор «Краснодара» Александр Толстиков высказался о зимней трансферной активности клуба.

Специалист заявил, что, хоть «быки» и не слишком усердно работали над переходами игроков этой зимой, одно важное действие всё же было выполнено. Речь идёт о возврате из аренды в «Атлетико Минейро» парагвайского защитника Хуниора Алонсо.

«У нас идёт точечное усиление. Были определённые задачи, которые мы пытались воплотить в жизнь. Но подходящих кандидатур не нашлось», - цитирует Толстикова «Чемпионат».

Футбольный деятель подчеркнул, что клуб верит в тех, футболистов, которые уже есть в команде.