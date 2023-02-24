Бабаев: «Если бы не Матвей Сафонов, счёт был бы ещё более крупным»

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о кубковой победе над «Краснодаром» (3:0).

Футбольный деятель выразил благодарность всем тем болельщикам, которые, несмотря на не самые лучшие погодные условия, всё же посетили стадион и поддержали свою любимую команду.

«Могли забить ещё, наверное. Если бы не Матвей Сафонов, счёт был бы ещё более крупным», - приводит слова Бабаева Sport24.

У «чёрно-зелёных» ещё остаются шансы на выход в следующую стадию турнира – для этого через четыре дня им необходимо крупно побеждать «красно-синих» на домашней арене. За матчем вы сможете следить на нашем сайте.