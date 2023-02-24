Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Бабаев: «Если бы не Матвей Сафонов, счёт был бы ещё более крупным»

24 Февраля 2023 • 07:15 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев высказался о кубковой победе над «Краснодаром» (3:0).

Футбольный деятель выразил благодарность всем тем болельщикам, которые, несмотря на не самые лучшие погодные условия, всё же посетили стадион и поддержали свою любимую команду.

«Могли забить ещё, наверное. Если бы не Матвей Сафонов, счёт был бы ещё более крупным», - приводит слова Бабаева Sport24.

У «чёрно-зелёных» ещё остаются шансы на выход в следующую стадию турнира – для этого через четыре дня им необходимо крупно побеждать «красно-синих» на домашней арене. За матчем вы сможете следить на нашем сайте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Роман Бабаев Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
07:15 · Кубок России
Бабаев: «Если бы не Матвей Сафонов, счёт был бы ещё более крупным»
00:31 · Кубок России
Сёмин: «Основа для всего - результат»
23 Февраля
23:40 · Кубок России
Чернов – об отменённом голе «Локомотива»: «Судьи нормально разобрались»
23:13 · Кубок России
Зуев: «Эмоции после гола не описать словами»
23:08 · Кубок России
Обляков: «Поздравили Акинфеева - выиграли на ноль»
22:42 · Кубок России
Баньяц: «В такую погоду было тяжело»
22:35 · Кубок России
Литвинов: «Надо стремиться к тому, чтобы русские ребята пробивались в основу»
22:24 · Кубок России
Литвинов – о погоде во время игры с «Локомотивом»: «Тяжеловато было»
22:22 · Кубок России
Орещук: «Меня удивляет, что Тюкавин не играет в основе»
22:14 · Кубок России
Мостовой – о «Локомотиве»: «Они начали преображаться»
22:03 · Кубок России
Грушевский: «Заболотный восстал из пепла»
21:47 · Кубок России
Каряка: «Самарцы показали качественный футбол»
21:39 · Кубок России
Сафонов высказался об Ивиче после поражения от ЦСКА
21:39 · Кубок России
Агент Тюкавина недоволен игровым временем форварда на поле
21:32 · Кубок России
Каряка похвалил празднование Писарского
Все новости