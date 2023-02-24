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Алонсо – о дебюте за «Краснодар»: «Замечательно себя чувствую»

24 Февраля 2023 • 10:35 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо прокомментировал поражение своей команды в кубковом матче с ЦСКА (0:3).

По словам футболиста, «быки» имели довольно неплохие шансы на взятие ворот команды соперника. Также он констатировал ту сложность, с которой футболисты гостевого клуба проводили этот поединок, в том числе из-за неуютных для игры погодных условий и, как следствие, не лучшего состояния поля.

«Для меня это был первый матч за «Краснодар», замечательно себя чувствую», - приводит слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что теперь коллективу необходимо хорошо подготовиться к ответной встрече.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Хуниор Алонсо Дебют
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