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Ивич: «Во второй половине мы доминировали на поле»

23 Февраля 2023 • 20:00 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич  на пресс-конференции после матча с ЦСКА (0:3) дал комментарий по игре.

- По поводу результата игры хочу сказать, что в конце концов команда, которая была лучше, победила. С самого начала ЦСКА выглядел хорошо и доминировал в первом тайме, создавал шансы на поле, которые происходили из наших ошибок в середине поля именно. Также насчет стандартов, когда был розыгрыш, мячи, которые шли прямо в сторону ворот, мы также создавали ситуации, к сожалению, один в один. Это были определенно наши ошибки во время стандартов. Также когда они берут игроков один на один, не надо полностью отпускать, не нужно оставлять своего игрока, это ответственность футболиста, здесь нужно идти до конца. Данные вещи нужно улучшать в нашей игре.

В плане второй половины игры мы показали себя лучше. Спешу отметить, что наша позитивная реакция после того, как мы вышли из раздевалки, у нас был настрой, мы рисковали, создавали моменты. К сожалению, мы не забивали, но все равно это нужно отметить. Во время второй половины мы доминировали на поле и старались. Конечно, тяжело было сохранить данный настрой после первого тайма, когда счет был 0:2. Также в плане последней линии, в таких ситуациях, когда выходили игроки один на один. Но все равно мы старались и пытались, достаточно хорошо себя показали во второй половине. Да, конечно, контратака соперника хорошо себя показала в данной игре. В плане результата  этого матча мы, конечно же, неудовлетворены. Но все равно данный матч можно взять как хороший матч для анализа, нужно хорошие вещи взять из этого матча. Мы будем учиться, становиться лучше. Если подвести итоги в плане хороших вещей в этом матче, это позитивная реакция во время второй половины игры, что мы вышли на поле и не опустили руки. Мы старались.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Владимир Ивич
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