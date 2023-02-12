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Кубок России

Ивич: «ЦСКА — хорошая команда, но для меня важны только мои ребята»

12 Февраля 2023 • 11:11 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Краснодар
23.02 17:30

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался в преддверии матча плей-офф Фонбет Кубка России против ЦСКА.

Ивич заявил на клубном YouTube-канале, что «Краснодару» необходимо улучшить некоторые нюансы в игре, чтобы быть готовыми к встрече с ЦСКА.

«Знаем, что ЦСКА — хорошая команда, у них хороший состав, но для меня важны только мои ребята, которые могут дать нужный результат», — добавил тренер.

Напомним, «быки» выиграли свою группу в Фонбет Кубке России, опередив «Локомотив», «Пари НН» и «Химки».

Первый матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 23 февраля, начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени. Ответная игра пройдет 28 февраля в 19:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Владимир Ивич
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ЦСКА МОСКВА КРАСНОДАР
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