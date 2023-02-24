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Кубок России

​Созин: «Краснодар» был просто размазан»

24 Февраля 2023 • 15:56 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился своими впечатлениями от кубкового матча между ЦСКА и «Краснодаром».

Напомним, что ЦСКА разгромил «Краснодар» на своём поле со счётом 3:0.

«Здорово, что в России продолжают играть легионеры, но «Краснодар» вчера был просто размазан. Счёт должен был быть 7:0 в пользу ЦСКА – спасал Сафонов, не был забит пенальти, были выходы один на один…» - сказал Созин, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Созин отметил, что он задаётся вопросом, неужели представители академии «Краснодара» уступают в классе тем игрокам, которые вышли в составе команды в четверг. Созин указал на тот факт, что в составе «быков» на поле вышло сразу семь темнокожих футболистов.

«Краснодар» и ЦСКА проведут ответный матч Фонбет Кубка России в последний вечер зимы.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Андрей Созин
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