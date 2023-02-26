Гайич считает, что ЦСКА может выиграть Фонбет Кубок России

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился своим мнением по поводу шансов на успешное выступление «красно-синих» в Фонбет Кубке России нынешнего сезона.

Напомним, что ранее «армейцы» обыграли «Краснодар» в первом четвертьфинальном поединке со счётом 3:0.

«Конечно, ЦСКА может выиграть Кубок России. Как я уже говорил, после первого матча 1/4 финала у нас есть преимущество и отличные шансы пройти дальше. Будем стараться побеждать в каждой игре», — передаёт слова Гайича «РБ Спорт».

Второй матч пройдёт 28 февраля в Краснодаре. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.