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Кубок России

Гайич считает, что ЦСКА может выиграть Фонбет Кубок России

26 Февраля 2023 • 17:22 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Краснодар
окончен

Защитник московского ЦСКА Милан Гайич поделился своим мнением по поводу шансов на успешное выступление «красно-синих» в Фонбет Кубке России нынешнего сезона.

Напомним, что ранее «армейцы» обыграли «Краснодар» в первом четвертьфинальном поединке со счётом 3:0.

«Конечно, ЦСКА может выиграть Кубок России. Как я уже говорил, после первого матча 1/4 финала у нас есть преимущество и отличные шансы пройти дальше. Будем стараться побеждать в каждой игре», — передаёт слова Гайича «РБ Спорт».

Второй матч пройдёт 28 февраля в Краснодаре. Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Милан Гайич
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